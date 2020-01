Merken Gemerkt

09.01.2020

HELLA und Start-up Oculii kooperieren Radarlösungen

Licht- und Elektronikexperte HELLA und das US-amerikanische Start-up Oculii haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung skalierbarer Radarlösungen, welche die Anforderungen für assistiertes und automatisiertes Fahren erfüllen. Bestandteil der Kooperation ist außerdem eine strategische Beteiligung an Oculii, die durch den im Silicon Valley ansässigen Venture Capital-Arm HELLA Ventures getätigt wurde.

© Hella

Als Anbieter automobiler Radarsensorik wird HELLA insbesondere seine Expertise und Erfahrung in der Entwicklung und Industrialisierung von Radarsensoren in die Zusammenarbeit einbringen. Mit der von Oculii entwickelten Virtual Aperture Imaging Software lässt sich die Leistungsfähigkeit der Radarsensoren steigern, indem Genauigkeit, Reichweite und Informationsgüte erhöht werden. Im Rahmen der Kooperation soll vor allem die Softwaretechnologie von Oculii in die 77-GHz-Radarplattform von HELLA integriert werden. Resultate der Entwicklungspartnerschaft sollen voraussichtlich 2023 in Serie gehen.

