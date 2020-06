Merken Gemerkt

26.06.2020

Hella und MINTH gründen neues Joint Venture in China Kooperation

Die Hella und die MINTH Group haben die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens vereinbart. Im Rahmen des Joint Ventures Hella MINTH Jiaxing Automotive Parts Co. Ltd. soll die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Radomen und illuminierten Logos vorangetrieben werden.

Radome sind durchlässige Abdeckungen für Radarsysteme, die je nach Kundenanforderungen in speziellen Ausführungen hergestellt werden können. Beide Unternehmen sind in diesem Bereich bereits tätig. Das Gemeinschaftsunternehmen mit einer Produktionsanlage in Jiaxing wird von beiden Partnern zu gleichen Anteilen getragen. Es soll international ausgerichtet sein, in einem ersten Schritt jedoch den chinesischen Automobilmarkt bedienen. Vorbehaltlich der Freigabe der zuständigen Kartellbehörden soll das Joint Venture im Herbst 2020 seinen Betrieb aufnehmen.

Didier Keskas (links), bei Hella verantwortlich für das Lichtgeschäft in Asien, und Yanchun Liu, Chief Operating Officer bei MINTH Group, unterzeichnen die Vereinbarung zur Gründung des Joint Ventures. (© Hella)

„Mit der zunehmenden Marktdurchdringung von radarbasierten Fahrerassistenzsystemen wird auch die Nachfrage nach Radomen weiter steigen“, erklärt Dr. Frank Huber, verantwortlicher Geschäftsführer für den Bereich Licht bei Hella. „Radome bieten vielfältige Differenzierungsmöglichkeiten für Fahrzeughersteller, da sie ebenso wie Logos durch verschiedene Ausführungen in Szene gesetzt werden können. Als Hella sind wir in diesem Bereich bereits seit vielen Jahren tätig und technologisch führend. Durch die Zusammenarbeit mit MINTH wollen wir das Geschäft international weiter ausbauen.“

Dazu wird MINTH seine bestehenden Produktionskapazitäten (einschließlich bereits laufender Serienproduktionen) in das neue Gemeinschaftsunternehmen einbringen. Das Joint Venture wird seinen Sitz im chinesischen Jiaxing an einer bereits bestehenden Produktionsstätte von MINTH haben und zunächst rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die dortigen Fertigungskapazitäten sollen innerhalb des nächsten Jahres zügig ausgebaut werden, um so dem erwarteten Wachstum des Radom-Marktes und den steigenden Ansprüchen der weltweit agierenden Kunden Rechnung zu tragen.

