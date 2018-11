Merken Gemerkt

22.11.2018

HELLA und Faurecia arbeiten gemeinsam an Lichtlösungen Kooperation

Der Licht- und Elektronikspezialist HELLA und der französische Technologiezulieferer Faurecia kooperieren im Bereich der Fahrzeug-Innenraumbeleuchtung. In diesem Zusammenhang arbeiten beide Unternehmen schwerpunktmäßig an dynamischen Lichtgestaltungen sowie Oberflächenlösungen mit integrierten Lichtelementen, die eine Personalisierung des Fahrzeuginnenraums ermöglichen.

Faurecia bringt seine Kompetenz als Komplettsystem-Integrator für Fahrzeuginnenräume ein, HELLA liefert Produkte im Bereich der Innenbeleuchtung. Bereits im Oktober 2018 haben Faurecia und HELLA anlässlich der Paris Motor Show ein erstes gemeinsames Konzept für einen modernen Fahrzeuginnenraum präsentiert. Es zielt auf eine dynamische und vielseitig gestaltbare Ambiente-Beleuchtung. Beispielsweise werden Fahrer bei Betreten des Fahrzeugs mit personalisierten Lichtanimationen in der Instrumententafel, der Türverkleidung und in den Sitzen begrüßt. Ferner arbeiten HELLA und Faurecia an weiteren Lichtfunktionalitäten, die in Szenarien selbstfahrender Autos Informationen an den Fahrer übermitteln und zu mehr Sicherheit beitragen können.

„Durch Trends wie Autonomes Fahren und Individualisierung wird der Fahrzeuginnenraum vollkommen neu definiert werden. Wir arbeiten daher schon heute intensiv an Konzepten für das Fahrzeuginnenlicht, die eine Vielfalt neuer Funktionalitäten ermöglichen und sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse von Insassen und Fahrsituationen anpassen lassen“, sagte Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung. „Durch die Zusammenarbeit mit Faurecia erhalten wir zusätzliche Möglichkeiten, die Entwicklung innovativer Lichtlösungen für den Innenraum ganzheitlich voranzutreiben.“ © HELLA

