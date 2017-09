Merken Gemerkt

25.09.2017

Hella und BreezoMeter kooperieren

Der Licht- und Elektronikexperte Hella und der israelische Anbieter für cloudbasierte Luftqualitätsanalysen BreezoMeter gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, verlässliche Echtzeitdaten zur Luftqualität in und um das Fahrzeug herum zu erzeugen und diese den Fahrzeuginsassen zur Verfügung zu stellen.

Auf Basis dieser cloudbasierten Technologie sollen personalisierte Angebote für ein aktives Gesundheitsmanagement ermöglicht werden. Mit der Vision, dass jeder Fahrer eine bessere Gesundheit genießen kann, präsentierten Hella und BreezoMeter die erste Lösung für ein cloudbasiertes Luftqualitätsmanagement auf der IAA 2017.

Insbesondere der Belastung durch Feinstaubpartikel mit einer Größe von bis zu 2,5 Mikrometer (PM 2.5) kommt im Rahmen der Luftverschmutzung eine hohe Bedeutung zu. Diese Schadstoffpartikel sind klein genug, um tief in die Lunge vorzudringen, sich dort abzulagern und dadurch kurz- sowie langfristige Gesundheitsrisiken hervorzurufen. Der Umweltausblick der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prognostiziert, dass im Jahr 2050 weltweit etwa 3,5 Millionen Menschen an den Folgen der Feinstaubbelastung sterben werden. „Es wird daher immer wichtiger eine optimale Luftqualität zu erreichen. Und das sowohl im Fahrzeug als auch im persönlichen Umfeld“, sagt Carsten Peterßen, Strategic Sales Manager von Hella. „Durch die strategische Kooperation mit BreezoMeter bringen wir nun unsere Sensorik Expertise aus der Automobilindustrie mit dem Know-How im Bereich Cloud-Datenmanagement sinnvoll zusammen.“

Die Lösung

Hella hat dazu einen Sensor entwickelt, welcher den Feinstaubpartikelgehalt im Fahrzeuginnenraum sowie in der unmittelbaren Umgebung des Fahrzeugs in Echtzeit misst. Diese Daten werden durch BreezoMeter mit weiteren Schadstoffinformationen (z.B. Kohlenmonoxid (CO), Ozon (O3), Schwefeldioxid (SO2), Stickstoffdioxid (NO2) und PM10) angereichert. Diese Informationen werden unter anderem von stationären Messstellen, Satelliten sowie von Wetter- und Verkehrsprognosen abgeleitet. BreezoMeter nutzt Technologien wie maschinelles Lernen, Big Data Analysen oder Verschmutzungsdispersionsmodelle, um eine Vorhersage zur Luftqualität für über 67 Länder zu kalkulieren. Dank der Cloud-Lösung werden so jede Stunde über 1,6 Terrabyte Daten validiert und organisiert, 7,1 Milliarden Berechnungen durchgeführt und 420 Millionen geographische Datenpunkte mit Luftqualitätsdaten generiert. Die prognostizierten Luftqualitätsdaten werden über eine Schnittstelle an das Fahrzeug geleitet, dort zentral verarbeitet und anschließend auf dem Informationssystem des Fahrzeuges anschaulich dargestellt.

Hella und BreezoMeter wollen verlässliche Echtzeitdaten zur Luftqualität in und um das Fahrzeug herum erzeugen und sie den Fahrzeuginsassen zur Verfügung stellen © HELLA

