Merken Gemerkt

Merken

09.05.2018

HELLA und BHAP gründen zweites Joint Venture in China Kooperation

HELLA gründet mit dem zum Automobilkonzern BAIC gehörenden Unternehmen BHAP ein Joint Venture für Elektronikkomponenten. Die Vertragsunterzeichnung zur Gründung des Gemeinschaftsunternehmens HELLA BHAP Electronics (Jiangsu) fand am 26. April 2018 anlässlich der Beijing Auto Show statt. Die formale Gründung erfolgt voraussichtlich in der zweiten Hälfte des laufenden Kalenderjahres.

© HELLA

HELLA sieht in China einen der am stärksten wachsenden Automobilmärkte weltweit. Trends wie autonomes Fahren, Digitalisierung und Elektrifizierung werden weiterhin für hohe Nachfrage sorgen. BHAP will seinerseits die Internationalisierung verstärken sowie die Produktions- und Entwicklungskapazitäten erweitern.

HELLA BHAP Electronics ist das zweite Joint Venture, das HELLA mit BHAP eingegangen ist und das erste Gemeinschaftsunternehmen für Elektronikkomponenten für HELLA in China. Das Joint Venture wird von beiden Partnern zu gleichen Anteilen getragen. Die Produktionsstätte wird in Zhenjiang ansässig sein, dort wird aktuell ein neues Elektronikwerk errichtet. Das Werk wird zunächst eine Produktionsfläche von 7.000 Quadratmetern umfassen und mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigen. Der Beginn der Serienproduktion erfolgt voraussichtlich Anfang 2020; erste Produktgruppen werden zunächst verschiedene elektronische Steuergeräte für Kunden der BAIC-Gruppe sein. Perspektivisch soll das Produktportfolio auf Komponenten der Bereiche Energiemanagement und Fahrerassistenz ausgeweitet werden.

In der Region Asien/Pazifik ist HELLA derzeit mit mehr als 6.000 Mitarbeitern vertreten und hat dort im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz in Höhe von mehr als 1 Milliarde Euro erwirtschaftet. Mit BHAP betreibt HELLA bereits seit 2014 ein Joint Venture für Lichtsysteme.

zu HELLA