23.06.2017

HELLA stellt Produktbereich Small Lamps neu auf

Um an Entwicklungen wie dem autonomen Fahren, der zunehmenden Elektrifizierung sowie dem Wunsch der Fahrzeughersteller nach Individualisierung noch besser partizipieren zu können, bündelt HELLA die Kompetenzen der Produktgruppe Small Lamps künftig an einem neuen Standort in Ljubljana und nennt die Produktgruppe in Car Body Lighting um.

M. Bannert, Geschäftsführer Geschäftsbereich Licht, J. Kuijpers, Leiter Product Center Interior Lighting and Car Body Lighting und B. Furlan, Geschäftsführer HELLA Saturnus Slovenija eröffneten den neuen Standort in Ljubljana. (Foto: HELLA))

Am neuen Standort sind rund 160 Mitarbeiter beschäftigt. Er ist unweit des Firmensitzes von HELLA Saturnus Slovenija.

„Durch die Bündelung unserer Kompetenzen können wir das Wachstumspotenzial im Bereich der Fahrzeugaußenbeleuchtung künftig noch besser ausschöpfen“, sagte Markus Bannert, Geschäftsführer Geschäftsbereich Licht, im Rahmen der Eröffnung. Die Produktgruppe Car Body Lighting umfasst sämtliche Produkte der Fahrzeugaußenbeleuchtung – von Nebelscheinwerfern, Tagfahr- und Frontkombinationsleuchten über Nebelschlussleuchten, hochgesetzten Brems- und Zusatzblinkleuchten bis hin zu Hecksignal- und Kennzeichenleuchten.

„Daneben bieten neue Lichtkomponenten viele Möglichkeiten, die verschiedenen Trends zu unterstützen und das Fahrzeugäußere ins rechte Licht zu rücken“, sagt John Kuijpers, Leiter Product Center Interior Lighting and Car Body Lighting. Zum Beispiel lässt sich der Kühlergrill oder die Türrahmen beleuchten. Alternativ können auch Lichtprojektionen für ein einzigartiges Erlebnis sorgen, wenn etwa der Fahrer mit einem Welcome Light beim Einsteigen begrüßt wird. Die Breite und Bedeutung des Produktspektrums trägt der neue Name Car Body Lighting nun stärker Rechnung.