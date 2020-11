Merken Gemerkt

27.11.2020

Hella stärkt Marktposition im Bereich Karosseriebeleuchtung

Hella hat im Bereich Karosseriebeleuchtung eine Reihe wichtiger Aufträge von Premium- und Volumenherstellern akquiriert und damit die eigene Marktposition weiter gestärkt. "Licht ist das neue Chrom", sagt Dr. Frank Huber, der als Hella Geschäftsführer den Lichtbereich verantwortet.

Hella hat einen wichtigen Auftrag eines deutschen Premiumstellers erhalten, um in den Grill eines E-Fahrzeuges eine "Design-Charakterlinie" zu integrieren. Das Fahrzeug kommt Anfang 2021 auf den Markt. Für ein weiteres Elektroauto eines europäischen Volumenherstellers, das ebenfalls Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommt, wurde eine dynamische Grillbeleuchtung entwickelt. Hierzu koppeln 130 LEDs in einen dickwandigen Edge Light Lichtleiter ein und erzeugen einen Kristall-Effekt. Darüber hinaus arbeiten die Lichtentwickler von Hella aktuell an einem über ein Meter breiten Panel, das im Frontbereich einer europäischen E-Fahrzeugmarke zum Einsatz kommt. Dieses erfordert höchste Oberflächenqualität und ist zudem "radar-durchlässig", um die Funktion der automatischen Distanzregelung (ACC) realisieren zu können.

Ein beleuchteter Kühlergrill setzt die Fahrzeugfront in Szene. (© Hella)

Illuminierte Displays oder LED-Lichtleisten – als Systemintegrator bringt Hella Innovationen auf die Straße. (© Hella)

Hella entwickelt hochintegrierte Beleuchtungslösungen für die Karosseriebeleuchtung. (© Hella)

Edge Light Lichtleiter von Hella ermöglichen eine dynamische Grillbeleuchtung. (© Hella)

Im Wachstumsfeld Karosseriebeleuchtung hat sich Hella frühzeitig positioniert. Bereits Mitte 2016 hat das Unternehmen im slowenischen Ljubljana ein neues Kompetenzzentrum für Car Body Lighting eröffnet. Seitdem werden die Aktivitäten mit Hochdruck vorangetrieben. Das beinhaltet insbesondere die Entwicklung hochintegrierter Beleuchtungslösungen. Beispielsweise hat Hella maßgeblich den beleuchteten Kühlergrill des BMW X6 mitentwickelt und damit die unverwechselbare "BMW-Niere" in der Fahrzeugfront zusätzlich in Szene gesetzt. "Die Karosseriebeleuchtung ist ein immer wichtiger werdendes Differenzierungsmerkmal der Automobilhersteller. Zusätzlich beflügelt wird diese Entwicklung durch die weiter voranschreitende Elektrifizierung", sagt Dr. Frank Huber. Da E-Autos keine klassische Motorkühlung mehr benötigen, eröffnen sich für Autodesigner zusätzliche Spielräume, die vordere Fahrzeugsignatur als zentrales Markengesicht zu inszenieren.