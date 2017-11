Merken Gemerkt

20.11.2017

Hella-Spin-off rekonstruiert Tageslicht- aus Infrarot-Aufnahmen Start-up-Szene

Der in Berlin ansässige Inkubator des Automobilzulieferers Hella hat sein erstes Spin-off lanciert. Das ausgegründete Start-up-Unternehmen Brighter AI macht sich Deep Learning-Anwendungen zunutze, um aus Nachtaufnahmen von Infrarotkameras wirklichkeitsgetreue Tageslichtversionen zu rekonstruieren.

Mithilfe der von Brighter AI entwickelten, cloudbasierten Anwendung können so laut Hella neue sicherheits- und komfortrelevante Funktionen realisiert werden. So sind etwa digitale Rückspiegel denkbar, die das rückwärtige Fahrzeugumfeld bei Nachtfahren in Tageslicht erscheinen lassen, sowie Funktionen, die kamerabasierte Fahrassistenzsysteme optimieren. Weitere Anwendungsbereiche ergeben sich bei Luft- und Raumfahrtsystemen sowie bei bildbasierten Diagnoseverfahren in der Medizin.

Entwickelt wurde die Basistechnologie im Hella Inkubator in Berlin. Dort arbeitet ein interdisziplinäres Team aus über 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an disruptiven Branchen- und Technologietrends sowie neuen digitalen Geschäftsmodellen.

Brighter AI macht sich Deep Learning-Anwendungen zunutze, um aus Nachtaufnahmen von Infrarotkameras wirklichkeitsgetreue Tageslichtversionen zu rekonstruieren. © Hella

