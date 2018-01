Merken Gemerkt

17.01.2018

Hella: Neues Geschäftsmodell für Frontkamera-Software Fahrerassistenz

Das Berliner Unternehmen Hella Aglaia bringt eine offene Plattform für kamerabasierte Fahrerassistenz-Systeme auf den Markt. Entwickler haben damit die Möglichkeit, Hardwarekomponenten und serienreife Softwarefunktionen wie Lichtsteuerung, Spur-, Verkehrszeichen-, Fußgänger- und Objekterkennung individuell und bedarfsgerecht zusammenzustellen und nachzurüsten.

Möglich sind spätere Upgrades um Funktionen des automatisierten Fahrens. Die Markteinführung des Software-Systems erfolgt voraussichtlich 2019. So ist das von Hella Aglaia entwickelte Software-System nicht an eine bestimmte Hardware gebunden, sondern lässt sich auf Plattformen unterschiedlicher Hersteller einsetzen. Zudem können Kunden verschiedene Software-Komponenten frei mit weiteren Komponenten von Hella oder von Drittanbietern kombinieren sowie neu verfügbare Funktionen per Software-Update integrieren.

"Wir haben ein vollkommen neues Geschäftsmodell entwickelt, mit dem wir uns von bereits bestehenden Angeboten auf dem Markt abheben. Diese werden derzeit vielfach nur als geschlossene, nachträglich nicht veränderbare Systeme angeboten", sagt Kay Talmi, Geschäftsführer von Hella Aglaia. "Mit unserer Logik, Hardware und Software voneinander zu trennen, setzen wir dagegen eine Art Baukastenprinzip um, mit dem wir unseren Kunden ein hohes Maß an Dynamik und Flexibilität bieten und unsere Position entlang des Markttrends zum Autonomen Fahren stärken."

