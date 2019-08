Merken Gemerkt

Merken

01.08.2019

HELLA erweitert Bereich der Lenksteuerungsmodule Fertigung

HELLA baut seine Positionierung als Lieferant im Bereich der Lenksteuerungsmodule weiter aus. Insbesondere die Nachfrage nach Modulen für teilautomatisiertes Fahren (ab Level 2 des autonomen Fahrens aufwärts) stieg. Sie machten rund die Hälfte der Neuaufträge aus. Künftig wird das Unternehmen die Lenksteuerungsmodule nicht nur in Deutschland und China, sondern auch in Rumänien, Mexiko, Brasilien und Indien produzieren.

© Hella

Bereits seit 2010 produziert HELLA Lenksteuerungsmodule (Electronic Control Unit, ECU). Diese bilden nicht nur die Basis für die elektrische Servolenkung (EPS, Electrical Power Steering) und verbessern die Kraftstoffeffizienz, sondern ermöglichen auch Funktionen für das automatisierte Fahren, wie Spurhalteassistenz oder automatisiertes Einparken.

Gemäß der Definition des Berufsverbands der Automobilingenieure (Society of Automotive Engineers, SAE), ist auf Level 4 des autonomen Fahrens bei bestimmten Anwendungsfällen keine Interaktion seitens des Fahrers mehr erforderlich. Die Steuerungsmodule von HELLA sind für diesen Anwendungszweck in einer Fail Operational Ausführung verfügbar. Das bedeutet, dass im Falle eines Fehlers in der Elektronik das System nicht abgeschaltet wird, sondern die Servolenkungsunterstützung weiterhin funktioniert.

Das Steuergerät in der Fail Operational Ausführung ermöglicht etwa auch die Umsetzung von Steer-by-Wire Systemen, also die Übertragung der Lenkbefehle durch elektrische Impulse anstatt über eine Lenkstange. Dies erlaubt verschiedene Funktionen. Etwa könnte sich das Lenkrad im automatisierten Fahrbetrieb künftig einklappen lassen. Aber auch Individualisierungsfunktionen sind damit möglich. So ließe sich das Lenkverhalten etwa individuell nach den Präferenzen des Fahrers einstellen.

weitere Informationen