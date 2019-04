Merken Gemerkt

26.04.2019

HELLA engagiert sich verstärkt in China Kooperation

Der Automobilzulieferer HELLA setzt weiterhin auf den chinesischen Markt. So hat das Unternehmen im Rahmen der Automobilmesse Auto Shanghai weitere Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet. Sie betreffen unter anderem Batteriemanagementsysteme für 12- und 48-Volt-Bordnetze sowie Hochvoltanwendungen.

HELLA will mit dem zum chinesischen Automobilkonzern BAIC gehörenden Unternehmen BHAP sowie dem US-amerikanischen Batterie-Spezialisten Farasis im Bereich der Batteriemanagementsysteme zusammenarbeiten. Eine entsprechende strategische Kooperation haben die drei Partner jetzt vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit stehen die Entwicklung, die Fertigung und der Vertrieb von Batteriemanagementsystemen für 12- und 48-Volt-Bordnetze sowie für Hochvoltanwendungen.

Während HELLA seine Expertise in der Hard- und Softwareentwicklung in die Zusammenarbeit einbringen wird, wird Farasis das Know-how im Bereich der Batteriezellenfertigung beisteuern und BHAP den Marktzugang insbesondere innerhalb der BAIC-Gruppe sicherstellen. Die Kooperation soll schwerpunktmäßig die Nachfrage im chinesischen Markt bedienen und voraussichtlich bis Ende dieses Jahres weiter ausgestaltet werden. In diesem Kontext soll auch die mögliche Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens in China geprüft werden.

Im Fokus der Zusammenarbeit zwischen HELLA, BHAP und Farasis steht insbesondere die Entwicklung, die Fertigung und der Vertrieb von Batteriemanagementsystemen. © Hella

Zusammenarbeit mit Wuling Automotive Industry im Bereich Lichtsysteme

Zudem hat HELLA auf der Auto Shanghai eine strategische Kooperation mit dem Unternehmen Wuling Automotive Industry vereinbart, das zur chinesischen Guangxi Automobile Gruppe gehört. Gemeinsam wollen beide Partner an automobilen Lichttechnologien für den chinesischen Markt arbeiten, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Scheinwerfern für das Volumensegment liegen soll. Die Kooperation wird in den nächsten Monaten weiter konkretisiert werden. Über die Zusammenarbeit soll insbesondere der chinesische Automobilhersteller SAIC General Motors Wuling Automobile bedient werden.

Seit über 25 Jahren in China aktiv

HELLA ist bereits seit über 25 Jahren in China präsent und dort derzeit mit über 6.000 Beschäftigten sowie 17 Gesellschaften (inklusive fünf Joint Ventures) vertreten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/2018 hat der Automobilzulieferer in China einen Umsatz von 844 Millionen Euro erwirtschaftet.

