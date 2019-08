Merken Gemerkt

Merken

08.08.2019

HELLA-Engagement im Bereich der Spezialfahrzeuge Firmennews

Der Automobilzulieferer HELLA baut seine Aktivitäten im Segment Special Applications aus, in dem Beleuchtungs- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge wie Land- und Baumaschinen, Busse, Wohnmobile, Elektroautos oder für den Marinesektor hergestellt werden. Das Unternehmen stärkt das globale Vertriebsnetzwerk, erweitert seine weltweite Entwicklungsexpertise und ergänzt sein Elektronikportfolio.

© HELLA

Das Elektronikportfolio in den Bereichen Aktuatorik, Sensorik, Energiemanagement, Karosserieelektronik und Fahrerassistenzsystemen wird kontinuierlich erweitert. Anwendungsspezialisten unterstützen Nutzer bei der Anpassung der Produkte an die jeweilige Fahrzeuganwendung sowie bei der Gesamtsystemintegration.

Die HELLA-Entwickler konfigurieren Produkte neu und entwickeln sie weiter. Ein Beispiel hierfür sind die intelligenten Batteriesensoren, die den Batteriestatus und den Energiefluss im Fahrzeug überwachen. Das Unternehmen bietet die Produkte sowohl für Fahrzeuge mit 12-V- als auch mit 24-V-Bordnetzsystemen an. In Wohnmobilen lassen sich durch die Batteriesensoren mehrere in Reihe geschaltete Batterien bis 500 A überprüfen.

Ein Fokus in der HELLA Entwicklung liegt auf Produkten, die Sicherheit und Komfort des Fahrers steigern. Hierzu zählt etwa der Regen-Licht-Sensor für Windschutzscheiben. Die automatische Wischerschaltung nimmt dem Fahrer das Betätigen der entsprechenden Hebel ab und der integrierte Lichtsensor steuert das Ein- und Ausschalten des Abblendlichtes bei verschiedenen Lichtverhältnissen oder Tunnelfahrten. Im Bereich der Landwirtschaft kommt der Smart Universal Rotary Actuator (URA) von HELLA zum Einsatz. Hierbei ermöglicht die CIPOS-Technologie zusammen mit einem hohen Drehmoment eine präzise und zuverlässige Saatgutdosierung bzw. -vereinzelung. Im Bereich der Elektrifizierung werden Kunden von der ersten Idee über die Entwicklung bis zur Integration neuester Technologien und Funktionen im Fahrzeug begleitet.

weitere Informationen