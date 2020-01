Merken Gemerkt

14.01.2020

HELLA BHAP Electronics startet mit Serienproduktion in China Fertigung

Das Gemeinschaftsunternehmen HELLA BHAP Electronics hat jetzt die Produktion aufgenommen. Das Joint Venture war 2018 von HELLA und BHAP, einem Automobilzulieferer in China, gegründet worden. Nun wurde das neue Elektronikwerk in der chinesischen Stadt Zhenjiang offiziell in Betrieb genommen.

Auf einer Produktionsfläche von 7.000 Quadratmetern ist dort Ende 2019 zunächst die Serienfertigung von Steuergeräten für Schiebedächer angelaufen. In wenigen Monaten soll die Fertigung lichtelektronischer Komponenten folgen. Anschließend soll das Produktionsportfolio schrittweise um weitere Produkte aus den Bereichen Energiemanagement und Fahrerassistenz ergänzt werden. Zu den Kunden von HELLA BHAP Electronics gehören im ersten Schritt vor allem Unternehmen der BAIC-Gruppe. Anschließend soll die Kundenbasis sowohl auf den chinesischen als auch den internationalen Markt weiter ausgedehnt werden. Die Beschäftigtenzahl des Joint Venture liegt aktuell bei rund 65 und soll im Zuge der weiteren Ausbaustufen kontinuierlich erhöht werden.

HELLA ist seit rund drei Jahrzehnten in China präsent. Aktuell ist das Unternehmen dort mit 16 Gesellschaften (inklusive fünf Joint Ventures) vertreten und beschäftigt insgesamt über 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018/2019 hat HELLA nach eigenen Angaben einen Umsatz von über 800 Millionen Euro in China erwirtschaftet.

