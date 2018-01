Merken Gemerkt

Merken

22.01.2018

Hella baut seine Präsenz in den USA aus Firmen-News

Der Automobilzulieferer Hella wird Anfang 2019 ein neues Verwaltungs- und Technologiezentrum in Northville, Michigan eröffnen. Der neue Standort wird den bestehenden fünf Kilometer entfernten Standort in Plymouth ersetzen. An diesem entwickelt Hella Elektronikprodukte und lichttechnische Lösungen. Darüber hinaus sind dort Unternehmensfunktionen wie Einkauf, Vertrieb, Informationsmanagement sowie Finanzen und Controlling für die Region Nordamerika angesiedelt.

© HELLA

Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll die Zahl der Beschäftigten dort von derzeit 350 auf etwa 400 erhöht werden. Aktuell ist Hella mit insgesamt über 800 Mitarbeitern an vier Standorten in den USA vertreten.

„Mit dem neuen Standort schaffen wir eine wichtige Basis, um unseren Wachstumskurs im nordamerikanischen Markt weiter voranzutreiben“, sagt Steve Lietaert, Geschäftsführer des HELLA Corporate Center USA. „Zum einen haben wir dadurch mehr Platz für erforderliche Zusatzressourcen, zum anderen können wir das Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter optimieren.“ So soll an dem neuen Standort auf einer Fläche von rund 11.000 Quadratmeter ein offenes, flexibles Bürokonzept mit moderner Büroausstattung, Projekträumen, Meetingplätzen, Lounge- und Cafeteria-Bereichen umgesetzt werden. Der Spatenstich für das neue Verwaltungs- und Technologiezentrum ist bereits im November 2017 erfolgt.

zu Hella