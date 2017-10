Merken Gemerkt

Merken

19.10.2017

Hella baut Elektronikwerk in Litauen

Hella hat den Grundstein für ein neues Elektronikwerk in Litauen gelegt. Mit dem Standort in der Region Kaunas will der Automobilzulieferer die Nachfrage nach Elektronikprodukten bedienen und seine internationale Präsenz ausbauen.

Die Eröffnung des neuen Werks, in dem vor allem Sensoren, Aktuatoren und Steuerungsmodule für europäische Automobilhersteller gefertigt werden sollen, ist für Mitte 2018 geplant. Der neue Hella-Standort wird zunächst eine Produktionsfläche von 7.000 Quadratmetern umfassen und in der ersten Ausbaustufe etwa 250 Mitarbeiter beschäftigen. Die Investitionssumme für diese Phase beträgt bis zu 30 Millionen Euro.

Gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik hat Hella den Grundstein für ein neues Elektronikwerk in Litauen gelegt. (Foto: Mantas Gudzinevičius)

zu Hella