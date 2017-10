Merken Gemerkt

24.10.2017

Hella baut "Digital Innovation Campus" in Lippstadt

Der Automobilzulieferer Hella plant mit der Hochschule Hamm-Lippstadt und weiteren Partnern die Errichtung eines "Digital Innovation Campus" in Lippstadt. Das Forschungs- und Innovationszentrum soll bis zum Jahr 2020 in direkter Nachbarschaft zur Hochschule Hamm-Lippstadt entstehen. Dadurch soll die Technologiekooperation zwischen Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen intensiviert werden.

Der Campus wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Lippstadt, der Hochschule Hamm-Lippstadt sowie den in Lippstadt ansässigen Joint-Venture Unternehmen HBPO und BHTC errichtet. Das Forschungs- und Innovationszentrum wird eine Fläche von mehr als 6.000 Quadratmetern umfassen. Den Bau des Gebäudes wird die GWL Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH als Eigentümerin des Grundstücks übernehmen. Inhaltliche Schwerpunkte sollen vor allem auf der Digitalisierung, insbesondere im Bereich der automobilen Lichttechnik und Elektronik, sowie der Etablierung neuer Innovationsformate und -methoden liegen.

Teil des Campus wird zum einen das von Hella im Jahr 2001 mit der Universität Paderborn gegründete und in 2015 um die Hochschule Hamm-Lippstadt ergänzte Forschungsinstitut für Kraftfahrzeug-Lichttechnik (L-LAB) sein. Zum anderen beabsichtigt Hella, dort das Forschungsinstitut für Kraftfahrzeug-Elektronik (E-LAB) anzusiedeln, das mit der Hochschule Hamm-Lippstadt sowie der Technischen Universität Dortmund in 2018 gegründet werden soll.

Neues Innovationslabor

Darüber hinaus plant Hella zusammen mit den Partnerunternehmen HBPO und BHTC die Gründung eines regionalen Innovationslabors (I-LAB). Das I-LAB soll als Inkubator und Gründungszentrum fungieren. Hella verfügt bereits über ähnliche Unternehmungen in Berlin, Shanghai und im Silicon Valley. Mit dem I-LAB soll nicht zuletzt auch die Innovations- und Gründerkultur am Standort Lippstadt in Zusammenarbeit mit der Stadt Lippstadt sowie der Hochschule Hamm-Lippstadt vorangetrieben werden.

Mit einem Startup und Innovation-Lab leistet auch die Hochschule Hamm-Lippstadt ihren Beitrag zur Stärkung der Innovations- und Gründerkultur. Auf rund 1.500 Quadratmetern entstehen offene Lounges, Arbeitsplätze und Werkstätten, in denen junge Menschen innovative Ideen entwickeln sollen. In einem international offenen Ideen-Casting werden diese nach Innovationsgrad und Realisierbarkeit überprüft und prämiert. Dabei stehen Mentoren aus einem Beirat unterstützend zur Seite. Vorträge, Workshops, Hackathons und Challenges runden als inspirierender Rahmen das Angebot ab.

Mieter in dem neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum werden zudem die Firma HBPO mit einer Entwicklungsabteilung sowie das geplante "Digitale Zentrum Mittelstand" der Wirtschaftsförderung Lippstadt und Wirtschaftsförderung des Kreises Soest sein.

