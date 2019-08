Merken Gemerkt

19.08.2019

HELLA auf der IAA 2019 Messe

Aktuelle Lösungen für Elektromobilität und das autonome Fahren zeigt HELLA vom 10. bis 15. September 2019 auf der IAA in Frankfurt. Es stehen Licht- und Elektroniklösungen für Elektromobilität und automatisiertes Fahren im Mittelpunkt. Das Unternehmen stellt Software- und Hardware im Lichtbereich sowie Komponenten und Subsysteme im Elektronikbereich vor.

© Hella

Auf dem rund 450 Quadratmeter großen Stand in der New Mobility World, die in der ersten Messewoche geöffnet hat, zeigt das Unternehmen virtuelle Ausblicke, um Zukunftsfunktionen und das Zusammenspiel von Licht und Elektronik zu verdeutlichen. Beim Themenkomplex „Efficiency & Electrification” veranschaulicht unter anderem ein Konzeptfahrzeug, wie Licht- und Elektronikprodukte die unterschiedlichen Elektrifizierungsstufen unterstützen und in Elektro- oder Hybridfahrzeugen im Gesamtsystem funktionieren. Das Unternehmen präsentiert neue Batterielösungen für Mild-Hybride – das Dual Voltage Battery Management System und das PowerPack48V.

Um das Autonome Fahren greifbarer zu machen, erfahren die Messebesucher in einem Fahrzeug einen neu gestalteten Innenraum. Unterschiedliche Lichtlösungen unterstützen diverse automatisierte Fahrszenarien und tragen zur Individualisierung sowie zum Komfort während der Fahrt bei. Vor allem die Karosseriebeleuchtung nimmt eine wichtige Rolle ein, um mit anderen Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren. Im Zuge des Ansatzes „Front of the car“ entstehen außerdem neue Konzepte für die Fahrzeugfront, bei der Licht- und Elektronikkomponenten in die Karosserie integriert sind und so neue Styling- und Funktionsmöglichkeiten bieten.

Hochauflösende, digitale Scheinwerfertechnologien tragen zur Sicherheit während der Fahrt bei, ebenso Elektronikprodukte wie Radarsensoren, LiDAR, Kamerasoftware oder auch die SHAKE-Technologie – sei es im manuellen oder im autonomen Betrieb. Ferner bündelt HELLA seine Sensor- und Datenverarbeitungslösungen gezielt, um auch komplexe Teilfunktionen des Autonomen Fahrens abzubilden, wie beispielsweise das automatisierte Parken (Valet Parking).

