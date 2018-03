Merken Gemerkt

06.03.2018

HD Live Map in zukünftigen Mercedes-Benz-Fahrzeugen Navigation

Daimler und HERE Technologies machen die HERE HD Live Map zu einem Bestandteil von Daimlers Technologie für das autonome Fahren. Damit legen beide Unternehmen den Grundstein, um die die HD Live Map in den zukünftigen hochautomatisierten und autonomen Generationen von Mercedes-Benz-Fahrzeugen einzusetzen.

In den aktuellen Modellen der E- und S-Klasse wird bereits digitales Kartenmaterial von HERE eingesetzt. Hochpräzise digitale Karten sind eine Schlüsselkomponente für moderne Fahrerassistenzsysteme (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) und das autonome Fahren. Die maschinenlesbare und cloudbasierte HD Live Map ermöglicht es einem automatisierten Fahrzeug, gewissermaßen "um die Kurve" zu schauen. Durch miteinander verknüpfte Informationsschichten weiß das Auto, wo es sich gerade befindet, welche Strecke vor ihm liegt und wie es auf verschiedene Verkehrsszenarien zu reagieren hat.

Sich selbst aktualisierende Karten

HERE hat die HD Live Map so entwickelt, dass sie über Fähigkeiten zur Regeneration verfügt. Das bedeutet, dass die Karte dynamische Veränderungen im Straßenbild nahezu in Echtzeit widerspiegelt und sich entsprechend selbst aktualisieren kann. So können damit ausgestattete Fahrzeuge aktiv auf wechselnde Verkehrssituationen reagieren - zum Beispiel im Falle einer Fahrbahnsperrung frühzeitig auf die freie Spur wechseln und die Geschwindigkeit der Situation anpassen.

Dank der Fahrzeugsensordaten ist es möglich, die HD-Karte kontinuierlich zu aktualisieren. Die große Anzahl der Fahrzeuge, die Daten liefern, ist entscheidend für qualitativ hochwertige und valide Informationen. HERE nutzt Sensordaten von Autoherstellern wie Mercedes-Benz, um echtzeitnahe Kartenaktualisierungen zu verwirklichen.

Um stets die höchste Sicherheit zu gewährleisten, publiziert die HERE HD Live Map kontinuierlich Kartenaktualisierungen über einen Validierungsprozess, der innerhalb eines geschlossenen Kreislaufes Abweichungen von den publizierten Daten erkennt und meldet. © HERE

