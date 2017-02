Merken Gemerkt

28.02.2017

HD-Karten für autonome Fahrzeuge

HERE und Pioneer haben Pläne für eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, nach der sie ihre Technologien zur Kartenerstellung und zur Nutzung von Echtzeitdaten aus vernetzten Geräten von Pioneer bündeln wollen.

So wird HERE auf die navigationsfähigen Kartendaten für Japan von IPC, einem Tochtunternehmen von Pioneer zurückgreifen, um seine Kunden auch bei Geschäften in Japan unterstützen zu können. Im Gegenzug wird Pioneer Kartendaten von HERE für Produkte und Dienste für Kunden außerhalb Japans nutzen. Darauf aufbauend beabsichtigen beide Unternehmen, eine weltweit einheitliche HD-Kartenlösung zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang sondieren HERE und IPC auch die Nutzung von Sensordaten von Pioneers 3D LiDAR-Bordsensor.