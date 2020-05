Merken Gemerkt

06.05.2020

Hartmann Codier GmbH ist in PTR HARTMANN GmbH aufgegangen Unternehmensfusion

Die Phoenix Mecano Gesellschaften Hartmann Codier GmbH und PTR HARTMANN GmbH haben in den letzten Jahren ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Produktion, Logistik und Vertrieb immer weiter vertieft. Als nächsten Schritt wurden beide Gesellschaften zum 1. April 2020 verschmolzen. Dabei ist die Hartmann Codier GmbH in der PTR HARTMANN GmbH aufgegangen.

Nachdem die PTR HARTMANN GmbH ab dem 1. Januar 2018 die Marke HARTU mit ihren kundenspezifischen Induktivitäten, wie z. B. PFC-Drosseln, Schaltnetzteile, Übertrager oder stromkompensierte Drosseln, übernommen hat, bringt nun HARTMANN weitere Produkte mit. Hierzu gehören neben Drehcodierschaltern auch DIP-Schalter, Tastschalter, Schiebeschalter, Microschalter und Anzeigeelemente. Das Produktportfolio der PTR HARTMANN GmbH ergänzt sich dadurch sinnvoll. Durch die entstehenden weiteren Synergien im Vertrieb und in der Logistik können die Anforderungen der Kunden in Zukunft noch besser erfüllt werden.

Der Leiterplattensteckverbinder der Serie AK136 ist ein typisches Produkt der PTR HARTMANN GmbH. © PTR Hartmann GmbH

Neuer Webauftritt

Im Rahmen der Verschmelzung wurde auch die Webseite erneuert. Ein gemeinsamer Auftritt aller Produktsparten mit vielen Features wie Produktkonfiguration, Muster- und Angebotsanfragen oder Crossreference ist das Ergebnis.Viel Wissenswertes rund um alle Produkte zum Lesen oder Downloaden ist zu finden. Im Login-Bereich stehen zudem 3D-Daten zur Verfügung.

