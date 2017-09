Merken Gemerkt

Merken

26.09.2017

Harman wählt Renault Gruppe als Vertriebspartner

Harman International, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics, hat die Renault Gruppe als exklusiven Vertriebspartner für die französischsprachige Version des Navdy with HARMAN Head-up-Displays (HUD) vorgestellt. Die Renault Gruppe wird die Version über ihr Händlernetz in Frankreich vertreiben.

Die von der Firma Navdy in San Francisco entwickelte „Navdy with HARMAN“ projiziert sowohl Smartphone-Informationen als auch Fahrzeugdaten – wie etwa Landkarten, Nachrichten, App Mitteilungen und Musik – direkt ins Blickfeld des Fahrers auf eine durchsichtige Kunststoffscheibe.

Die Anzeige wird über simple Gesten, Sprachsteuerung oder ein speziell konstruiertes Eingabefeld am Lenkrad gesteuert. Dadurch können Fahrer problemlos Anrufe, Kurznachrichten oder andere Benachrichtigungen entgegennehmen und auch Navigationsmenüs bedienen, um Reiseziele und Sehenswürdigkeiten zu finden oder Reiseinfos mit Freunden und Familie austauschen, während die Augen jederzeit auf der Straße bleiben. Das eingebaute Navigationssystem von Navdy zeigt den Verkehr in Echtzeit an und verfügt über die dynamische Umleitungsfunktion von Google Maps.

Bei Navdy with HARMAN handelt es sich um ein am Armaturenbrett montiertes HUD, das sowohl mit Android- als auch mit iOS-basierten Smartphones gekoppelt werden kann. Sobald die Verbindung per Bluetooth hergestellt wird, haben die Anwender Zugriff auf Siri und Google Assistant. Die französischsprachige Version von Navdy with HARMAN wird ausschließlich über die Renault Gruppe erhältlich sein und kann in jedem Fahrzeug, inklusive den Marken Renault und Dacia, installiert werden.

Die Navdy with HARMAN Lösung wird in Frankreich ab Oktober 2017 und in Deutschland, Spanien und Italien ab Anfang 2018 erhältlich sein.

Navdy with HARMAN – Blickfeldanzeige © HARMAN

zu Harman