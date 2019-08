Merken Gemerkt

30.08.2019

Halbjahresbilanz 2019 beim Technologiekonzern ZF Finanzen

ZF Friedrichshafen hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 einen Umsatz von rund 18,4 Milliarden Euro erzielt. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf rund 650 Millionen Euro. Den Fokus für neue Investitionen legt das Unternehmen auf die Bereiche autonomes Fahren und Elektromobilität.

Mit 646 Millionen Euro blieb das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern von ZF im ersten Halbjahr 2019 unterhalb des prognostizierten Korridors. Ursächlich dafür waren vor allem Volumenrückgänge im Pkw-Segment, eine weitere Steigerung der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie der Aufbau neuer Standorte insbesondere für Elektroantriebe und die damit verbundenen Anlaufkosten. Wo sich konjunkturell bedingte Rückgänge zeigten, will das Unternehmen Investitionen in bestehende Geschäftsfelder zurückstellen oder reduzieren. Zuversichtlich ist ZF hinsichtlich der in Kürze anstehenden Finanzierung der Akquisition des Nutzfahrzeugbremsenherstellers Wabco.

Da ZF im zweiten Halbjahr keine durchgreifende Verbesserung der globalen Konjunktur erwartet, passt das Unternehmen seine Prognose für 2019 an. Für das Gesamtjahr rechnet ZF nun mit einem Konzernumsatz zwischen 36 und 37 Milliarden Euro.

