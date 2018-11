Merken Gemerkt

19.11.2018

GuardKnox erhält Innovationspreis 2018 für Cybersecurity Auszeichnung

GuardKnox Cyber Technologies, einem israelisches Cybersicherheitsunternehmen und Anbieter von Automotive-Hard- und Softwarelösungen, wurde der europäische Frost & Sullivan-Innovationspreis 2018 für Cybersecurity in der Automobiltechnik verliehen. Die Auszeichnung des Beratungsunternehmens würdigt jedes Jahr Unternehmen für ihre technologische Innovationen, den Kundenservice und strategische Produktentwicklung - sowohl auf regionalen als auch globalen Märkten.

© GuardKnox

Die Cybersecurity-Lösungen von GuardKnox wurden unter anderem für ihre Cybersicherheitsstrategie entlang der gesamten Automotive-Wertschöpfungskette ausgezeichnet. Da die Cybersicherheitslösung als Hardware- und Software-Komponente angeboten wird, eignet sie sich sowohl zur Integration in die Fahrzeugproduktion, als auch als Plug-In-Lösung für den Aftermarket.

Die internationale Unternehmensberatung Frost & Sullivan zeichnet jedes Jahr Unternehmen aus, die einen außergewöhnlichen Beitrag zu Fortschritt, Wachstum und technologischer Innovation in regionalen und globalen Märkten leisten. Die Bewertungskriterien für den ,European Vehicle Cybersecurity for Automotive Technology Innovation Award‘ beinhalten zehn Kriterien in zwei Schlüsselbereichen – Technologie (Auswirkungen auf die Branche, Produktauswirkungen, Skalierbarkeit, visionäre Innovation und Anwendungsvielfalt) und zukünftige Unternehmenswerte (finanzielle Leistungsfähigkeit, Kundengewinnung, Technologielizenzen, Markentreue und Humankapital).

