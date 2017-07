Merken Gemerkt

26.07.2017

Gründerin von Lapp übergibt Aufsichtsratsposten an ihren Sohn

Die Gründerin der Lapp Gruppe, Ursula Ida Lapp, hat zum 1. Juli 2017 ihre Funktion als Aufsichtsratsvorsitzende der U.I. Lapp GmbH an ihren Sohn übergeben. Sie wird aber weiterhin als Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats aktiv bleiben.

Ursula Ida Lapp ist jetzt Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats © U.I. Lapp

Der Nachfolger: Andreas Lapp © U.I. Lapp GmbH

Die Nachfolge als Aufsichtsratsvorsitzender der U.I. Lapp GmbH trat ihr Sohn Andreas Lapp an. Gleichzeitig hat er die Positionen als CEO für Lateinamerika, EMEA sowie Geschäftsführer der U.I. Lapp GmbH an seinen Neffen Matthias Lapp abgegeben.

Ursula Ida Lapp prägte das Unternehmen seit der Gründung im Jahr 1959. Gemeinsam mit ihrem Mann Oskar Lapp (1921-1987) hat sie die Lapp Gruppe geführt. Oskar Lapp hat mit der Entwicklung der ersten industriell gefertigten Anschluss- und Steuerleitung „Ölflex“ die Verbindungstechnik revolutioniert. Andreas Lapp übernimmt als Aufsichtsratsvorsitzender die Führung im Kontrollgremium der U.I. Lapp GmbH. Er ist weiterhin CEO der Lapp Holding AG.

Matthias Lapp übernimmt die Aufgaben von Andreas Lapp als CEO der U.I. Lapp GmbH, dem Dachunternehmen für LA EMEA (Lateinamerika, Europa, Mittlerer Osten und Afrika) innerhalb der Lapp Gruppe. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an den Vorstand der Lapp Holding AG und wird weiterhin für den Aufbau und die Pflege des Partnernetzwerks für die Region LA EMEA zuständig sein sowie für die Lapp Gruppe neue Märkte in Europa, Lateinamerika, dem Mittleren Osten und Afrika ausloten.Matthias Lapp ist 2010 in die Lapp Gruppe eingetreten. Seit 2013 ist er Exportleiter und seit Oktober 2016 zudem stellvertretender CEO der U.I. Lapp GmbH.