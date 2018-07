Merken Gemerkt

20.07.2018

Groupe PSA und Inria gründen OpenLab für künstliche Intelligenz Forschung & Entwicklung

Groupe PSA und Inria gründen ein OpenLab für künstliche Intelligenz. In dessen Rahmen soll in den Bereichen autonome und intelligente Fahrzeuge, Mobilitätsdienstleistungen, Fertigung, Konstruktionsentwicklungstools, Design, digitales Marketing sowie Qualität und Finanzen geforscht werden.

© Groupe PSA

Das OpenLab soll an Algorithmen für künstliche Intelligenz arbeiten, die autonomen Fahrzeugen das Fahren in komplexen Umgebungen ermöglichen. Weitere Themen sind vorausschauende Wartung, Optimierung der Antriebskonstruktion und Modellierung komplexer Systeme – wie beispielsweise Städte.

Die Projektteams von Inria werden die PSA Experten im OpenLab mit ihrem Fachwissen zu Algorithmen unterstützen. Die Arbeit steht in direktem Bezug zum „PRAIRIE Institute“ (PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE, Exzellenzinstitut für künstliche Intelligenz, zu dem sich ein Dutzend Akteure, darunter die Groupe PSA und Inria, zusammengeschlossen haben.) Die Ergebnisse der in dem Institut geleisteten Grundlagenforschung fließen in weiterführende Forschungsvorhaben ein, die speziell für die Automobilindustrie von Interesse sind.

Mit dem OpenLab für künstliche Intelligenz erhält das weltweite Netzwerk der Groupe PSA, das bereits 18 solcher Einrichtungen umfasst, weitere Verstärkung. Zwölf dieser Forschungseinrichtungen befinden sich in Frankreich, vier in China, eine in Brasilien und eine in Marokko. Die OpenLabs bringen Teams und Mittel für Forschungsexperimente der Groupe PSA und ihrer Partnerlabore zusammen und setzen damit die Ziele der Strategie „Open Innovation“ der Groupe PSA sowie ihres Netzwerks „StelLab“ (Science Technologies Exploratory Lean Laboratory) um, das 2010 zur Förderung des wissenschaftlichen Austauschs gegründet wurde.

