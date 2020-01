Merken Gemerkt

28.01.2020

Green Hills Software und RTI kooperieren Konnektivitätslösung

Green Hills Software und Real-Time Innovations (RTI) arbeiten im Automotive-Bereich mit einer funktions- und datensicheren Konnektivitätslösung für kritische Embedded-Systeme zusammen. Die Partnerschaft bringt das funktions- und datensichere (Safe & Secure) Echtzeit-Betriebssystem INTEGRITY von Green Hills mit dem robusten DDS-Konnektivitäts-Framework Connext von RTI zusammen.

© Green Hills Software/RTI

Anwendungen, die auf INTEGRITY ausgeführt werden, können mit anderen Software-Umgebungen wie ROS und Adaptive AUTOSAR über das standardbasierte DDS-Framework (Data Distribution Service) kommunizieren. Die kombinierte Lösung bietet Systemarchitekten eine zuverlässige Echtzeit-Softwarebasis für den Aufbau intelligenter verteilter Systeme, die in Anwendungen wie autonome Fahrzeuge, Avionik und Transportwesen ein Höchstmaß an Funktionaler- und Datensicherheit erzielen müssen.

Da in Embedded-Systemen immer mehr elektronische Systeme durch komplexe Software definiert werden, wächst der Bedarf an einem robusten, echtzeitfähigen und interoperablen Kommunikations-Framework zwischen den Softwarekomponenten. Für datenintensive Anwendungen wie autonome Fahrzeuge ist die Funktions- und Datensicherheit von entscheidender Bedeutung. Connext von RTI ermöglicht es Anwendungen, die auf dem INTEGRITY RTOS ausgeführt werden, systemübergreifend sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fahrzeugs zu kommunizieren. Gleichzeitig wird der DDS-Standard genutzt, um nahtlos mit anderen Automotive-Umgebungen wie ROS2, AUTOSAR Classic und AUTOSAR Adaptive zusammenzuarbeiten. Mit diesen Funktionen wird INTEGRITY als funktions- und datensichere Laufzeitplattform für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge weiter ausgebaut, - sowohl für den Einsatz in Forschungsprogrammen bis hin zur Serienfertigung.

