25.10.2018

Great Wall Motor investiert in H2 MOBILITY Beteiligung

Der chinesische Autohersteller Great Wall Motor (GWM) wird der siebte Gesellschafter der H2 MOBILITY. GWM erwirbt eine Minderheitsbeteiligung und schließt sich damit den sechs H2 MOBILITY Gesellschaftern Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell und TOTAL an.

© H2 Mobility

H2 MOBILITY Deutschland ist für den flächendeckenden Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur zur Versorgung von Pkw mit Brennstoffzellenantrieb in Deutschland verantwortlich. In einer ersten Phase bis Ende 2019 wird H2 MOBILITY 100 Wasserstoffstationen in sieben deutschen Ballungszentren (Hamburg, Berlin, Rhein-Ruhr, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart und München) sowie entlang der verbindenden Fernstraßen und Autobahnen betreiben. Mit dem Hochlauf der Fahrzeugzahlen folgen dann weitere 300 Wasserstofftankstellen.

Great Wall Motor China investiert verstärkt in neue Antriebstechnologien. Mit einem Konzeptfahrzeug, dem Testcenter in Baoding, Hebei, China, sowie dem Erwerb der Shanghai Fuel Cell Vehicle Powertrain treibt das Unternehmen die Entwicklung elektrischer Antriebstechnologien für Brennstoffzellen voran. GWM wird zukünftig FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle, Brennstoffzellenfahrzeuge) an Kunden in China liefern und erwägt eine Expansion in internationale Märkte.

Der Zusammenschluss H2 MOBILITY und GWM soll darüber hinaus weltweite Standards sicherstellen. Die Unternehmen arbeiten zusammen, um die Zuverlässigkeit und Qualität von Wasserstofftankstellen zu verbessern.

