Merken Gemerkt

Merken

30.01.2019

Göpel Test Convention am 2. und 3 April in Weimar Tagung

Mit der „Test Convention – Technology meets Quality“ veranstaltet GÖPEL electronic ein Anwender- und Interessententreffen mit Vorträgen und Workshops. Angesprochen werden sowohl Einsteiger als auch erfahrene Anwender aus den Bereichen Qualitätssicherung in Elektronikfertigung, Automobil-Elektronik und Entwicklung. Die Test Convention findet am 2. und 3. April in Weimar statt.

Bei der zweitägigen Veranstaltung führt GÖPEL electronic die drei Einzel-Events „Inspection Days“, „Boundary Scan Days“ und „Automotive Days“ zusammen. Der erste Tag wird überwiegend mit Präsentationen und Anwendervorträgen gestaltet. Teilnehmer können sich aus drei parallel laufenden Blöcken eine individuelle Agenda zusammenstellen. Die Präsentationen werden von Experten der GÖPEL electronic und von Nutzern der Prüf- und Testtechnologien gehalten. In den Pausen findet eine Ausstellung verschiedener Systeme und Technologien statt.

Die inhaltliche Vielfalt der Test Convention setzt sich auch am zweiten Tag fort. In verschiedenen Arbeitsgruppen können die Teilnehmer ihr Wissen vertiefen und neue Erkenntnisse und Tipps im Umgang mit den Systemen erfahren. Insgesamt gibt es 20 Arbeitsstationen, die das gesamte Portfolio der GÖPEL electronic Test- und Inspektionssysteme abdecken.

Die Teilnahmegebühr beträgt 150,- EUR pro Person zzgl. MwSt. für beide Tage. Für Tagesbesucher oder jeden weiteren Teilnehmer aus dem gleichen Unternehmen beträgt die Teilnahmegebühr 90,- EUR zzgl. MwSt. Für Inhaber eines GÖPEL electronic Wartungsvertrages ist die Teilnahme kostenlos.

© GÖPEL electronic

Informationen und Anmeldung