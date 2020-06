Merken Gemerkt

15.06.2020

Göpel Test Convention 2020 findet am 23./24.September statt Veranstaltung

Die Test Convention 2020 wurde vom 1./2. April auf 23./24.September 2020 verschoben.

Die ursprünglich auf April terminierte "Test Convention – Quality meets Technology" findet nun am 23./24. September in Jena statt.

An diesen beiden Tagen werden die drei Einzelveranstaltungen zusammen geführt – Boundary Scan Days, Automotive Days und Inspection Days.

Präsentationen und Workshops

Präsentationen und Workshops verlaufen parallel zu den Vorträgen und geben dem Besucher die Flexibilität, sich die Test Convention ganz nach eigenem Interesse zusammen zu stellen. Die Test Convention richtet sich dabei sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Anwender. Die Vorträge und Workshops bieten je nach Auswahl einen Überblick über Technologien und Lösungen als auch detailliertes und vertiefendes Wissen zu sehr speziellen Anwendungsbereichen.

Am zweiten Tag finden die Workshops in den Veranstaltungsräumen der GÖPEL electronic in der Göschwitzer Straße statt.

Für wen ist die Test Convention interessant

Die inhaltliche Vielfalt der Veranstaltung adressiert eine breite Zielgruppe: Mitarbeiter und Produktionsleiter in der Elektronikfertigung, Elektronik-Entwickler, Prüf- und Testingenieure, Qualitätsverantwortliche, Einkäufer, Steuergeräte-Entwickler, Projektleiter, Zuständige für Lieferantenmanagement oder Prozessingenieure. Prinzipiell eignet sich die Veranstaltung für alle Interessenten der Test- und Prüftechnologien in der Elektronikbranche. Spezielle Fachkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.



Bei einer Anmeldung zum ursprünglichen Termin ist für Interessenten kein weiterer Handlungsbedarf - die Registrierung bleibt bestehen.

