09.04.2018

Göpel electronic mit Allianzpartner in Neuseeland Kooperation

CPE Systems ist neuer Allianzpartner im Technologienetzwerk GATE (Goepel Associated Technical Experts). Durch die Partnerschaft will Göpel electronic seine Embedded-JTAG-Lösungen in der Südwestpazifik-Region bekannt machen.

Mit den Embedded JTAG Solutions von Göpel electronc stehen Produkte für Validierung und Prototypentest sowie Programmierung komplexer Embedded-Systeme zur Verfügung.

Der Spezialist für kundenspezifische Echtzeit-Datenerfassung, Prüf- und Messtechnik sowie industrielle Bildverarbeitungssysteme CPE Systems hat seinen Sitz in Orewa, Auckland, auf der Nordinsel Neuseelands. CPE Systems begleitet Kunden bei der Implementierung verschiedener Testtechnologien. Außerdem ist das Unternehmen als „Selected Member“ Partner bei der Entwicklung von Soft- und Hardware, abgestimmt auf die Test- und Programmiertechnologien der Embedded JTAG Solutions von GÖPEL electronic.

Ziel des globalen Allianzprogrammes GATE ist der applikationsspezifische Transfer von Göpel electronics Embedded JTG Solutions in verschiedene kundenspezifische Testinstrumente durch Kooperation. Das GATE-Programm bietet drei verschiedene Leistungsstufen, angefangen vom Associated Member, über Selected Member bis hin zum höchsten Niveau – Center of Expertise (CoE).

