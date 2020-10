Merken Gemerkt

07.10.2020

Getriebesteuerung mit flächendeckender Overmolding-Technologie Verfahrensinnovation

Vitesco bringt die weltweit erste Getriebesteuerung mit flächendeckender Overmolding-Technologie auf den Markt. Das neue Produktzeichnet sich durch ein geringes Gewicht, sehr große Robustheit und wenige Fertigungsschritte aus.

In einem Overmolding-Steuergerät werden die Elektronikkomponenten, die wie sonst auch auf einer Leiterplatte angeordnet sind, komplett in Kunststoff eingebettet. (© Vitesco Technologies)

Beim klassischen Aufbau eines Steuergeräts befindet sich die Elektronik innerhalb eines Gehäuses. Bei einem Overmolding-Steuergerät hingegen werden die Elektronikkomponenten, die wie sonst auch auf einer Leiterplatte angeordnet sind, komplett in Kunststoff eingebettet. Neue, hochpräzise Spritzgussverfahren sowie ebenfalls neue, besonders widerstandsfähige Kunststoffe ermöglichen diese von Vitesco Technologies weltweit erstmals in der automobilen Serienproduktion umgesetzte Bauart von Steuergeräten.

Durch das Overmolding-Herstellungsverfahren lassen sich gleich mehrere Vorteile realisieren. Einmal die extreme Robustheit der Bauteile, denn da die empfindlichen Hightech-Komponenten komplett von Kunststoff umschlossen sind, halten sie auch starken Vibrationen problemlos stand. Zum zweiten ist ein Overmolding-Bauteil nicht nur leichter als ein vergleichbares Steuergerät in einem konventionellen Gehäuse, sondern auch deutlich flacher. Das von Vitesco entwickelte Getriebesteuergerät ist mit lediglich sieben Millimeter Stärke die derzeit flachste Steuerelektronik auf dem Markt. Zum Vergleich: Das Steuergerät, das bislang zum Einsatz kam, war 1,5 Zentimeter stark. Der Unterschied spielt durchaus eine entscheidende Rolle, denn das Steuergerät ist direkt im Getriebe verschraubt, und dort ist Bauraum knapp, es geht tatsächlich um jeden Millimeter. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich eine Overmolding-Komponente mit deutlich weniger Fertigungsschritten herstellen lässt, als ein gehäusebasiertes Steuergerät. Die neue Technologie reduziert damit Komplexität und ist zudem erheblich kostengünstiger.

Breites Ausrollen der neuen Overmolding-Technologie

Das neue Overmolding-Steuergerät wird seit Frühjahr 2020 in Nürnberg gefertigt und von einem deutschen Autohersteller in diversen Fahrzeugtypen mit Heckantrieb und Automatikgetriebe bereits in der Großserie eingesetzt. Ab Anfang 2021 wird Vitesco Technologies eine Overmolding-Steuerelektronik auch im derzeit noch in der Fertigstellung befindlichen, neuen Werk im ungarischen Debrecen produzieren. Durch das hohe Maß an Flexibilität und große technische Know-How im weltweiten Werksverbund ist Vitesco Technologies in der Lage, solch hochmodernen Fertigungstechnologien breit auszurollen.

Die neue Overmolding-Steuerelektronik zeichnet sich im Vergleich zu herkömmlichen Steuergeräten durch rund 45% weniger Gewicht, größere Robustheit und deutlich weniger Fertigungsschritte aus. (© Vitesco Technologies)

„Für Vitesco Technologies ist das Overmolding-Verfahren eine neue Schlüsseltechnologie, die wir zügig für weitere Steuergeräte nutzen werden. Wir registrieren ein hohes Interesse bei den Automobilherstellern. Die Entwicklungen neuer Overmolding-Elektroniken laufen bereits – vor allem für den Einsatz in Hybrid- und Elektrofahrzeugen“, sagt Breuer.

