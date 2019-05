Merken Gemerkt

Merken

10.05.2019

Geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer ESK bestätigt Personalie

Zum 1. Mai hat apl. Prof. Dr. Mario Trapp dauerhaft die geschäftsführende Leitung des Fraunhofer ESK übernommen. Seit Januar 2018 hatte er diese Position bereits kommissarisch inne. Seine Hauptaufgabe sieht Trapp in der Weiterentwicklung des ESK zum Institut für kognitive Systeme.

apl. Prof. Dr. Mario Trapp © Fraunhofer ESK

Der 43jährige Trapp trat 2017 die Leitung des Think Labs ENARIS an, an dem das Fraunhofer IESE in Kaiserslautern und das Fraunhofer ESK in München beteiligt sind. Gemeinsam bieten beide Institute Lösungen für die Entwicklung sicherer und zuverlässiger autonomer, hochvernetzter Systeme an.

Zuvor leitete er am IESE die Hauptabteilung Embedded Systems. Seine Promotion an der TU Kaiserslautern schloss Mario Trapp 2005 mit Auszeichnung ab. 2016 folgte die Habilitation. Seit April 2018 ist er außerplanmäßiger Professor am Fachbereich Informatik der TU Kaiserslautern.

Das Fraunhofer ESK forscht anwendungsorientiert an Themen wie kognitive Systeme, Künstliche Intelligenz und Softwaretechnik. Der Fokus liegt dabei auf sicherheitskritischen Anwendungen aus den Bereichen Industrie 4.0 und Automotive. Das ESK forscht zum Beispiel daran, wie Künstliche Intelligenz so abgesichert werden kann, dass sie auch in autonomen Fahrzeugen einsetzbar ist. Um diese Themen noch stärker ausbauen zu können, entsteht auf Basis des bisherigen Fraunhofer ESK ein neues Münchner Fraunhofer-Institut: das Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme.

weitere Informationen