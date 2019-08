Merken Gemerkt

22.08.2019

Geplante Personaländerungen bei HELLA Personalie

Auf der am 27. September 2019 stattfindenden Hauptversammlung von HELLA werden die turnusgemäßen Wahlen zum Gesellschafterausschuss sowie zur Anteilseignerseite des Aufsichtsrats stattfinden. Da die bisherigen Vorsitzenden aus Altersgründen nicht mehr für eine Neuwahl zur Verfügung stehen, wurden jetzt zwei neue Personen vorgeschlagen.

© Hella

Carl-Peter Forster (65), der unter anderem als Produktionsvorstand bei BMW sowie Vorstandsvorsitzender bei Opel, General Motors Europa und Tata Motors tätig war, wurde für den Vorsitz des Gesellschafterausschusses vorgeschlagen. Für das Amt des zukünftigen Aufsichtsratsvorsitzenden ist Klaus Kühn (67), ehemaliger Finanzvorstand der Bayer AG sowie aktuelles Mitglied im HELLA Gesellschafterausschuss und Aufsichtsrat, vorgesehen.

Die bisherigen Vorsitzenden Manfred Wennemer (71), seit 2013 Vorsitzender des Gesellschafterausschusses, sowie Prof. Dr. Michael Hoffmann-Becking (76), Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 2004, stehen nicht für eine Neuwahl zur Verfügung und werden daher mit Ablauf ihrer Amtszeit am Tag der Hauptversammlung aus den jeweiligen Gremien ausscheiden.

Die ordentliche Hauptversammlung der HELLA GmbH & Co. KGaA wird am 27. September 2019 am Unternehmenssitz in Lippstadt stattfinden.

