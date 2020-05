Merken Gemerkt

04.05.2020

Fujitsu Electronics ist globaler Distributionspartner der Isabellenhütte Vertriebskooperation

Fujitsu Electronics Europe (FEEU) vertreibt ab sofort global die Standardprodukte im Bereich passiver Bauelemente für die Isabellenhütte Heusler.

Zum Portfolio, das Fujitsu Electronics Europe für die Isabellenhütte vertreibt, gehören Standardprodukte wie die ISA-PLAN-Widerstände der SM-Familie. ©Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

Die Isabellenhütte ist eine Distributionspartnerschaft mit Fujitsu Electronics Europe eingegangen. Fujitsu fungiert dabei als weltweit auftretender Distributor für Standardprodukte, der mit eigenem Vertrieb potenzielle Kunden akquiriert und berät.

Anton Roth, Global Sales Director Components Isabellenhütte, erläutert: „Mit dieser Distributionspartnerschaft bauen wir die globale Abdeckung unserer Kunden aus. Damit schließen wir in der persönlichen Vor-Ort-Betreuung auch solche Kunden mit ein, deren Entwicklungsstandorte von den Fertigungsstandorten abweichen. So stellen wir kurze Entscheidungswege sicher.“

Zum Portfolio, das Fujitsu Electronics Europe für die Isabellenhütte vertreibt, gehören Standardprodukte wie der im ISA-WELD-Verfahren gefertigte Präzisionswiderstand BVB. ©Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

Wenn beispielsweise die Entwicklungsarbeit eines Kunden in Europa geleistet wird, die Fertigung aber in Asien erfolgt, wird der Distributionspartner Fujitsu Electronics Europe den Kunden in Europa während der Entwicklungsphase technisch beraten und dann über die Schwestergesellschaften in Asien die Betreuung vor Ort sicherstellen. Anton Roth: „Wir haben hier eine geschlossene Kette und können ein Projekt global nachverfolgen.“

Weitere Fujitsu-Standorte folgen

Nach dem Vertragsstart mit der Fujitsu Electronics Europe folgen in Kürze die Vertragsunterzeichnungen mit den weiteren Fujitsu-Standorten in Amerika, Korea, Shanghai und dem Mutterhaus Japan.

