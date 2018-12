Merken Gemerkt

Merken

07.12.2018

FTA-Praxisforum Fehlerbaumanalyse & Co. 2019: Programm online!

Bereits zum 5. Mal treffen sich am 27. und 28. März 2019 auf dem ›FTA-Praxisforum Fehlerbaumanalyse & Co. 2019‹ in München Anwender, um FTA-relevante Themen mit erfolgreichen Unternehmen und Top-Experten zu diskutieren.

© Hanser

Die Veranstaltung beginnt am 27. März mit dem Workshop ›FTA & Co. – Aus der Praxis für die Praxis‹. Die Schwerpunkte sind:

Cut-Set- und Importanzanalysen

Bewertung von Software mit Hilfe von FTA?

Das Praxisforum am 28. März behandelt die Themen:

Anwendungsmöglichkeiten der FTA-Methode

Kombination verschiedener Analysetechniken

Lessons Learned aus der Praxis verschiedener Anwendungsbereiche

Im Rahmen des Forums erwarten die Teilnehmer neben Fachvorträgen auch eine Live TED-Umfrage und eine Plenumsdiskussion. Als Referenten mit dabei sind Experten unter anderem von Airbus Defence and Space GmbH, Apsys Risk Engineering GmbH, elbon.de, Fraunhofer IESE, Hella GmbH & Co. KGaA, IABG mbH, Robert Bosch Automotive Steering GmbH, Robert Bosch GmbH, Siemens AG und TÜV SÜD Rail GmbH.

Abgerundet wird das FTA-Praxisforum durch ein entspanntes Get-together am ersten Veranstaltungsabend mit viel Raum für Austausch und Networking.

Die Workshops und Vorträge für Sie im Überblick:

Workshops FTA & Co. - Aus der Praxis für die Praxis

am Mittwoch, den 27. März 2019

Block 1: Cut-Set- und Importanzanalysen

Kurze Einführung in die tabellarischen Auswertemöglichkeiten der FTA

Nutzen der Minimalschnittanalyse

Nutzen der Importanzanalysen

Möglichkeiten und Grenzen bei der Bewertung unterschiedlicher Fehlerklassen

Block 2: Bewertung von Software mit Hilfe von FTA?

Sichtweise der Standards und gelebte Praxis (u. a. IEC 61508, ISO 26262)

SW-Fehler in Sonderfällen

Qualitative Analyse von SW mit FTA

SW als Teil von Systemfunktionen und Component Fault Tree Analysis (CFTA)

Praxisforum FTA & Co.

am Donnerstag, den 28. März 2019:

Die FTA als übergreifende Sicherheitsanalyse in frühen Phasen des Sicherheitslebenszyklus

Niels Oppenländer, Functional Safety Management;

Dipl.-Ing. Marcus Saarbeck, Head of Safety Project Work, Functional Safety › HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt

FTA als Skelett für den Safety Case – Ein Bericht aus der Praxis

Dr. Frank Edler, Inhaber › elbon.de, München

Anwendung der Common Cause Analyse am Beispiel von Flugzeugsystemen

Dr. Uwe Wieczorek, Senior Consultant › Apsys Risk Engineering GmbH, Hamburg

Verknüpfung von Systemmodellen und Sicherheitsanalysen durch Komponentenfehlerbäume

Dr. Peter Munk, Department of Corporate Research › Robert Bosch GmbH, Renningen

Sicherheitsanalysen – Lessons Learned aus der Praxis

Christian Dirmeier, Generische Sicherheitssysteme, Embedded Systems;

Matthias Ramold › TÜV SÜD Rail GmbH, München

Transformation einer Zustandsbeschreibung in einen qualitativen Fehlerbaum

Dr. Andreas Abele › Robert Bosch Automotive Steering GmbH, Schwäbisch Gmünd

Dependent Failure Analysis & FTA – Erfahrungen aus der bemannten Raumfahrt

Dr. Jan Hauschild › Airbus Defence and Space GmbH, Bremen

Die menschlichen Faktoren in Sicherheitsanalysen – Menschliche Stärken und Schwächen

Prof. Dr. Harald Schaub, Head of IABG Safety and Security Academy › IABG Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH

Live-TED-Umfrage und Plenumsdiskussion Dr. Frank Edler › elbon.de

Dr. Andreas Abele › Robert Bosch Automotive Steering GmbH

Dr. Ivo Häring › Fraunhofer Ernst-Mach-Institut, EMI

Dr. Marco Schlummer › Institut für Qualitäts- und Zuverlässigkeitsmanagement GmbH