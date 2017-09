Merken Gemerkt

Merken

13.09.2017

FTA-Praxisforum Fehlerbaumanalyse & Co. 2017 Toolunabhängiger Anwendertreff mit Workshop und Forum

Zum vierten Mal findet am 17. und 18. Oktober 2017 in München das FTA-Praxisforum statt. Im Fokus des toolunabhängigen Anwendertreffs stehen in diesem Jahr Fachbeiträge, Best-Practice-Beispiele und Diskussionen zum Thema ›Die Fehlerbaumanalyse im Kontext weiterer Methoden‹.

© HANSER Tagungen und Messen

Am 17. Oktober startet die Veranstaltung mit dem Workshop ›FTA & Co. – Aus der Praxis für die Praxis‹. Die Schwerpunkte sind:

Fehlerbaumanalyse – Methodisch korrektes Vorgehen in der Praxis

Kombination verschiedener Analysemethoden (Hazard Analysis, FMEA, FTA etc.)

Das Forum am 18.Oktober bietet aktuelle Fachbeiträge, Best-Practice-Beispiele und Diskussionen. Behandelt werden insbesondere die Themen:

Anwendungsmöglichkeiten der FTA Methode

Kombination verschiedener Analysetechniken

Lessons Learned aus der Praxis verschiedener Anwendungsbereiche

Mit dabei sind Experten unter anderem von Apsys Risk Engineering GmbH, Bergische Universität Wuppertal, elbon.de, ESCRYPT GmbH, Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik Ernst-Mach-Institut EMI, HIMA Paul Hildebrandt GmbH und Technische Universität Dresden.

Workshop und Forum sind einzeln oder auch im Paket buchbar. Abonnenten der Fachzeitschrift HANSER automotive erhalten einen Rabatt von 10 %.



Das ausführliche Veranstaltungsprogramm sowie weitere Informationen finden Sie unter: www.hanser-tagungen.de/fta