04.07.2017

FTA-Praxisforum Fehlerbaumanalyse & Co. 2017

Der Anwendertreff zur optimalen Umsetzung der Methoden findet am 17. und 18. Oktober 2017 in München statt.

Um das Potenzial der Fehlerbaumanalyse voll auszuschöpfen, empfiehlt es sich, Best Practice Beispiele für die zielführende Anwendung und die sinnvolle Auswertung zu studieren und FTA-relevante Themen mit Experten zu diskutieren.

Die Gelegenheit dazu bietet das toolunabhängige FTA Praxisforum Fehlerbaumanalyse & Co., das die Fachzeitschrift HANSER automotive und elbon.de am 17. und 18. Oktober 2017 in München veranstalten. In diesem Jahr steht besonders die FTA im Kontext weiterer Methoden im Mittelpunkt.

Vortragssaal FTA-Praxisforum



Bei der Veranstaltung findet am ersten Tag ein Praxis-Workshops statt. Den Teilnehmern werden zwei Themen geboten: einmal Fehlerbaumanalyse - Methodisch korrektes Vorgehen in der Praxis sowie die Kombination verschiedener Analysemethoden (Hazard Analysis, FMEA, FTA etc.).



Der zweite Tag ist Fachvorträgen und der Diskussion vorbehalten. Hier geht es um die Themen:

Anwendungsmöglichkeiten der FTA-Methode

Kombination verschiedener Analysetechniken

Lessons Learned aus der Praxis verschiedener Anwendungsbereiche

Fest stehen Beiträge und Erfahrungsberichte u.a. von AEbt Angewandte Eisenbahntechnik GmbH, Apsys Risk Engineering GmbH, Bergische Universität Wuppertal, elbon.de, ESCRYPT GmbH, Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik Ernst-Mach-Institut EMI, HIMA Paul Hildebrandt GmbH und der Technische Universität Dresden.

