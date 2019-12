Merken Gemerkt

06.12.2019

Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme in München eröffnet Künstliche Intelligenz

In München wurde am 3. Dezember 2019 das neue Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme eröffnet. Dort soll erforscht werden, wie Anwendungen der Künstlichen Intelligenz sicher mit Menschen interagieren können. Für die Arbeit des Instituts schafft der Freistaat Bayern sechs neue Professuren, vier davon an der Technischen Universität München (TUM). Zwei ihrer Professuren werden die Leitung des Instituts übernehmen.

© Fraunhofer Gesellschaft

Das Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme ist ein zentraler Bestandteil des Kompetenznetzwerks „Künstliche Maschinelle Intelligenz“ des Freistaats Bayern. Im Oktober war das Schwerpunktprogramm zur Förderung der Künstlichen Intelligenz (KI) angekündigt worden, wonach 360 Millionen Euro investiert werden sollen. Zentrum der Initiative wird die Region München mit dem Schwerpunkt „Intelligente Robotik“.

Die TUM soll eine zentrale Rolle spielen. Sie ist mit Einrichtungen wie der Munich School of Robotics and Machine Intelligence (MSRM) und dem Munich Data Science Institute (MDSI) ihrer Forschung auf den Gebieten Machine Learning und Data Science stark auf den Kerngebieten des Maschinellen Lernens und der Künstlichen Intelligenz vertreten.

Geplant ist, ein „KI Mission Institute“ einzurichten, das aus der MSRM heraus entwickelt werden und Forschungs- und unternehmerische Aktivitäten bündeln soll. Auch beim Aufbau des Fraunhofer-Instituts für Kognitive Systeme kommt der TUM eine besondere Bedeutung zu. Vier gemeinsam von TUM und Fraunhofer-Gesellschaft besetzte Professuren werden dort Grundlagen- und Anwendungsforschung voranbringen. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AISEC), das von den TUM-Professoren Claudia Eckert und Georg Sigl geführt wird, entsteht ein Zentrum der KI-Forschung in Bayern.

