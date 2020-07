Merken Gemerkt

13.07.2020

Frank Petznick wird neuer Leiter Fahrerassistenzsysteme bei Continental Unternehmen

Frank Petznick (49) übernimmt zum 1. August 2020 die Leitung der Geschäftseinheit Fahrerassistenzsysteme bei Continental und wird Mitglied der Geschäftsleitung des Geschäftsfelds Autonomous Mobility and Safety.

Frank Petznick, der bereits zum 1. Juli zum Technologiekonzern gewechselt ist, verfügt über eine langjährige Erfahrung sowohl in der Automobil- als auch der Automobilzulieferer-Industrie. Zuletzt verantwortete er als Mitglied der Geschäftsleitung Elektronik bei Hella das globale Product Center Automated Driving. In seiner Funktion berichtet Frank Petznick an Frank Jourdan, Vorstandsmitglied der Continental AG und Leiter des Geschäftsfelds Autonomous Mobility and Safety.

Petznick folgt auf Karl Haupt (63), der nach knapp sieben Jahren an der Spitze der Geschäftseinheit und über 36-jähriger Unternehmenszugehörigkeit zum 31. Juli 2020 das Unternehmen verlässt. Karl Haupt bekleidete in seiner Zeit bei Continental verschiedene Managementpositionen in mehreren Geschäftseinheiten und Zentralfunktionen. Unter seiner Führung haben sich im Zeitraum von 2013 bis 2019 laut Continental die Umsätze im Bereich Fahrerassistenzsysteme verfünffacht.

Frank Jourdan, Mitglied im Vorstand der Continental AG und Leiter des Geschäftsfelds Autonomous Mobility and Safety. © Continental

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Frank Petznick einen erfahrenen Manager im Bereich Assistenzsysteme und automatisiertes Fahren gewinnen konnten, der die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortsetzen und gemeinsam mit seinem Team unsere ambitionierten Wachstumspläne weiter voranbringen wird“, sagt Frank Jourdan. „Gleichzeitig danken wir Karl Haupt sehr für seine herausragenden Beiträge und Leistungen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

