12.01.2018

Forschungsprojekt für Großserienfertigung von Lithium-Ionen-Batteriezellen Batterien

Mit dem BMBF-Forschungsprojekt Fab4Lib werden die Voraussetzungen für eine Großserienfertigung von Lithium-Ionen-Batteriezellen geschaffen. Ein Konsortium aus 17 Unternehmen und Forschungsinstituten hat Anfang des Jahres mit der Erforschung und Entwicklung von Prozessen dafür begonnen.

Das Projekt hat zum Ziel, innovative Lösungen entlang der Wertschöpfungskette der Lithium-Ionen-Technologie zu erforschen und diese in Demonstratoren zu validieren. Das Projekt wird von der TerraE Holding geleitet. Sie wird die erarbeiteten Ergebnisse sukzessive und zeitnah in einer Großserienproduktion in eigenen Fabriken umzusetzen. Das Projekt mit einem Umfang von 12,1 Mio Euro wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 5,5 Mio Euro gefördert und wird eine Laufzeit von 18 Monaten haben.

Am Ende des Projektes soll eine konkurrenzfähige Produktionseinheit mit einer Produktionskapazität von 6 GWh p.a. entwickelt sein. Diese Einheit kann zukünftig dort modular und vielfach aufgebaut werden, wo die entsprechende Kapazität benötigt wird.

Partner im Projekt Fab4Lib:

TerraE Holding GmbH, StreetScooter GmbH, BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH, SGL, CARBON GmbH, Umicore AG & Co. KG, Custom Cells Itzehoe GmbH, Litarion GmbH, M+W Group GmbH, Manz AG, Siemens Aktiengesellschaft, ThyssenKrupp System Engineering GmbH, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Chair of Production Engineering of EMobility Components (PEM) der Rheinisch-Westfälische, Technische Hochschule Aachen (RWTH), Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW), Öko-Institut, Institut für angewandte Ökologie e.V. und die assoziierten Partner Solvay Fluor GmbH und Leclanché GmbH.

