18.02.2020

Forschungsprojekt für flexible Batteriefertigung Forschung und Entwicklung

Das Forschungsprojekt AgiloBat soll die Batteriefertigung im Hinblick auf Format, Material und Stückzahlen flexibilisieren. Dazu entwickeln Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gemeinsam mit Partnern ein agiles Produktionssystem. Damit sollen unter anderem Batterien für die Elektromobilität gefertigt werden.

© Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Aktuelle Produktionssysteme für Batteriezellen sind nach Angaben der Forscher nicht in der Lage, verschiedene Formate, unterschiedliche Materialien oder gar in variablen Stückzahlen zu fertigen. Sie produzieren standardisierte Zellen, welche zwar eine hohe Qualität aufweisen, aber nicht spezifisch auf Kundenwünsche angepasst sind. Deshalb soll im Rahmen des Projektes ein System zur Produktion von Batteriezellen für flexible Formate und Materialsysteme aufgebaut werden.

Im Forschungsprojekt AgiloBat arbeiten Wissenschaftler aus acht Instituten des KIT gemeinsam mit Partnern am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) sowie dem Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie (ICT) an dem neuen Produktionssystem. AgiloBat ist ein Baustein des Innovationscampus „Mobilität der Zukunft“ und ist in den „Strategiedialog Automobilwirtschaft“ eingebettet. Finanziert wird das auf vier Jahre ausgelegte Vorhaben durch eine Förderung von bis zu 4,5 Millionen Euro durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) und mindestens eine Million Euro Industriebeteiligung. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat eine Finanzierungsabsicht mit bis zu 14 Millionen Euro beziffert.

