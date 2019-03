Merken Gemerkt

27.03.2019

Forschungsplattform CELEST und Batterie-Exzellenzcluster starten Forschung un Entwicklung

Die deutsche Forschungsplattform in der elektrochemischen Energieforschung CELEST (Center for Electrochemical Energy Storage) ist am 26. März 2019 offiziell in Ulm und Karlsruhe gestartet . Dort entwickeln Forscher Energiespeicher für die Elektromobilität.

Gründer der Plattform sind das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Universität Ulm sowie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW). Das standortübergreifende Exzellenzcluster Post Lithium Storage (POLiS) wird für zunächst sieben Jahre mit rund 50 Millionen Euro gefördert.

Mit den Forschungsfeldern Lithium-Ionen-Technologie, „Energiespeicherung jenseits von Lithium“ sowie „Alternative Techniken zur elektrochemischen Energiespeicherung“ deckt CELEST die relevanten Forschungsthemen der elektrochemischen Energiespeicherung ab. Neben Industriekooperationen und Technologietransfer gehört auch die Nachwuchsförderung zu den Zielen der Plattform, die auch eine Graduiertenschule umfasst.

Die Gründungspartner KIT, Universität Ulm und ZSW sind traditionell stark in die Batterieforschung involviert. Der offizielle Start der Forschungsplattform CELEST und des Exzellenzclusters POLiS ist der nächste Schritt auf dem Weg zu neuartigen Energiespeichern.

Im Exzellenzcluster POLiS erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Standorten Ulm und Karlsruhe neuartige leistungsstarke und nachhaltige Batterietechnologien. Die künftigen Energiespeicher sollen ohne die Elemente Lithium und Kobalt auskommen.

