16.08.2017

Formula Student Germany: Neue Wettbewerbsklasse Driverless

Die 13. Formula Student Germany (FSG) läuft bereits auf Hochtouren. 115 Teams aus 24 Nationen zeigen auf der Strecke am Hockenheimring, was ihr selbstgebauter Bolide alles kann. Highlight in diesem Jahr ist die neue Wettbewerbsklasse Formula Student Driverless (FSD), mit der die FSG zum ersten Mal in der Geschichte des Konstruktionswettbewerbs die internationalen Studierendenteams herausfordert.

© Formula Student Germany

15 Teams gehen bei der Premiere der FSD an den Start. In dem neuen, zukunftsorientierten Wettbewerb entwickeln die Studierenden einen Rennwagen, der ohne Fahrer im autonomen Modus oder mit Fahrer im manuellen Modus fahren kann. Die Fahrzeuge müssen dabei den technischen Anforderungen einer der beiden bereits bestehenden Wettbewerbsklassen entsprechen.

Welcher fahrerlose Wagen am Ende das Rennen macht entscheidet sich nicht nur auf Basis der reinen Autonomisierung. Wie bei der FSG üblich, ist die Gesamtleistung der Studierendenteams entscheidend für den Sieg. Wie in den bisherigen Wettbewerbsklassen auch, gehen statische und dynamische Disziplinen in die Wertung ein.

weitere Informationen