29.03.2018

Ford testet "kollaboratives Parken" Infrastruktur

Dank der neuen "Collaborative Parking"-Technologie, die aktuell auf den Straßen und in den Parkhäusern von Milton Keynes, einer mittelgroßen Stadt in Großbritannien, erprobt wird , könnte der Stress bei der Suche nach freien Parkplätzen eines Tages der Vergangenheit angehören. Die in der Testphase befindliche neue Technologie basiert auf Crowdsourcing.

Das sogenannte kollaborative Parken wird durch den Austausch von Informationen ermöglicht, die von Fahrzeugen mit entsprechenden Parksensoren an andere Verkehrsteilnehmer übermittelt werden. Dem Parkplatzsuchenden wird dann auf seinem Fahrzeugdisplay angezeigt, wo welche Plätze frei sind. Miteinbezogen werden könnten auch entsprechende Informationen aus Überwachungssystemen, wie sie in Parkhäusern üblich sind.

Ford gehört zu den Projektpartnern, die im Rahmen des britischen "Autodrive"-Projekts das "Collaborative Parking" und andere Verkehrsinfrastruktur-Technologien entwickelt haben. Bei "Autodrive" handelt es sich um ein staatlich mit 20 Millionen Pfund gefördertes Programm, das autonome und vernetzte Technologien von der Teststrecke auf die Straße bringen möchte.

