11.12.2018

Ford testet autonome Fahrzeuge in Washington D.C. Praxistest

Ford testet jetzt zu Forschungszwecken autonome Fahrzeuge in Washington D.C. Das Unternehmen weitet damit seine bisherige Reihe von Tests auf öffentlichen Straßen der Städte Detroit, Pittsburgh und Miami aus.

Die selbstfahrenden Autos in Washington D.C. kommen zunächst in ausgewählten Stadtteilen der US-amerikanischen Hauptstadt zum Einsatz. Im Laufe des nächsten Jahres soll dann das Einsatzgebiet ausgeweitet und dabei auch das Regierungsviertel - also der Innenstadtbereich - miteinbezogen werden.

Der Betrieb von selbstfahrenden Fahrzeugen setzt eine solide Rechtgrundlage voraus. In der US-Hauptstadt hat der Gesetzgeber nun die Möglichkeit, selbstfahrende Fahrzeuge in der Realität zu sehen und zu erleben. Diese Konstellation betrachtet Ford als Chance für eine beschleunigte Verabschiedung der regulatorischen Rahmenbedingungen.

Partner von Ford beim Praxistest in Washington ist zum einen das Unternehmen Argo AI - ein auf künstliche Intelligenz und Robotik spezialisiertes Start-up aus Pittsburgh/USA. Darüber hinaus kooperiert Ford mit der "D.C. Infrastructure Academy", einem Anfang des Jahres gegründeten Ausbildungszentrum.

Um die autonome Fahrzeugflotte vor Ort professionell betreuen zu können, hat Ford in einem Stadtteil von Washington einen "Autonomous Vehicle Operations Terminal" eingerichtet. Dort werden die Fahrzeuge über Nacht geparkt und gewaschen, die Sensoren gereinigt und mögliche technische Probleme behoben.

Im März dieses Jahres hat Ford in Miami/Florida einen Feldversuch gestartet, bei dem es um die Frage geht, ob es künftig Dienstleistungen geben könnte, die sich rund um das Thema autonomes Fahren anbieten ließen. Erste Ergebnisse des Miami-Feldversuchs werden nun in den Test-Aufbau in Washington einfließen. © Ford-Werke GmbH

