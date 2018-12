Merken Gemerkt

Merken

20.12.2018

Ford Otosan und AVL realisieren Platooning-Technologie Kooperation

Ford Otosan und AVL starten in der Türkei eine Kooperation im F&E-Bereich für die Implementierung der Platooning-Technologie bei Ford Trucks-Fahrzeugen. Der Einsatz der Platooning-Technologie soll die Effizienz bei Langstreckeneinsätzen erhöhen – ein wichtiger Schritt hin zu vollautonomen Nutzfahrzeugen im Fernverkehr.

Ford Otosan und AVL unterzeichneten einen Vertrag über die Implementierung der Platooning-Technologie (auch als „elektronische Deichsel“ bezeichnet), die im Transportsektor beim Übergang zu autonomen Fahrtechnologien wichtig ist. Die erste Phase der Zusammenarbeit, in der die Entwicklung von Kompetenzen im Bereich autonomer Fahrtechnologien im Vordergrund steht, wird im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen sein.

Im Rahmen der F&E-Kooperation wird das Ford Otosan Produktentwicklungsteam mit den in der Türkei und Deutschland beheimateten AVL Engineering-Teams, der „AVL Research and Engineering Turkey“ und der „AVL Software and Functions GmbH“ zusammenarbeiten.

Dank Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation reagieren Systeme, die mit Platooning-Technologie ausgestattet sind, schneller und zuverlässiger als es ein durchschnittlicher Fahrer könnte und tragen somit zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei.

Links Burak Gokcelik, Assistant General Manager von Ford Otosan, mit und Lukas Walter, Executive Vice President von AVL (von links nach rechts). © Ford Otosan/AVL

zu Ford Otosan

zu AVL