Merken Gemerkt

Merken

02.08.2018

Ford Autonomous Vehicles gegründet Firmen-News

Mit der Ford Autonomous Vehicles LLC hat Ford eine Organisation gegründet, welche die Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen einschließlich ihrer Markteinführung vorantreiben soll. Das neue Unternehmen ist in den USA eingetragen und auf dem Corktown-Campus von Ford in Detroit ansässig.

Ford kündigte in diesem Zusammenhang außerdem an, bis zum Jahr 2023 insgesamt vier Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von autonom fahrenden Autos investieren zu wollen. Darin ist die Eine-Milliarde-Dollar-Investitionen für die Übernahme von Argo AI enthalten, die Ford im Februar 2017 angekündigt hatte. Argo AI ist ein auf künstliche Intelligenz und Robotik spezialisiertes Start-up-Unternehmen aus Pittsburgh/USA.

Sherif Marakby, derzeit Ford Vice President, Autonomous Vehicles and Electrification, wurde zum CEO von Ford Autonomous Vehicles LLC ernannt. Er berichtet an das Board of Directors unter dem Vorsitz von Marcy Klevorn, Ford Executive Vice President und President, Mobility.

Mit dem Wechsel von Marakby an die Spitze der neu gegründeten Ford Autonomous Vehicles LLC wird Theodore (Ted) Cannis, bislang Global Director Electrification, das Ford "Team Edison" leiten, das für die Entwicklung und Markteinführung von Elektrofahrzeugen der nächsten Generation verantwortlich ist. Das "Team Edison" selbst bleibt weiterhin Jim Farley, Executive Vice President und President, Global Markets, unterstellt.

© Ford Werke

zu Ford