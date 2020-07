Merken Gemerkt

06.07.2020

Fördergelder für Varta zur Weiterentwicklung der Lithium-Ionen Technologie Batterieentwicklung

Die Varta AG treibt die Weiterentwicklung ihrer Lithium-Ionen Technologie mithilfe von IPCEI („Important Project of Common European Interest“; einem wichtigen Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse)-Fördergeldern in Höhe von bis zu 300 Mio Euro voran.

Neben der Entwicklung der neuesten Generation kleinformatiger Lithium-Ionen Zellen mit noch höheren Energiedichten soll der Schwerpunkt des Förderprogramms auf der Übertragung der Technologie auf größere Formate liegen. Diese Batteriezellen könnten in Zukunft in Varta Energiespeichern, Robotern aber auch in Bereichen der Mobilität eingesetzt werden.

Varta Konzern erhält IPCEI-Fördergelder für die Weiterentwicklung seiner innovativen Lithium-Ionen Technologie. © Varta

Auf einer Pilotlinie sollen diese neuen Batterieformate optimiert und in eine Massenproduktion überführt werden. Zudem investiert Varta weiterhin in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für Batteriezellen in Sonderformaten, die zunehmend beispielsweise für IOT-Anwendungen nachgefragt werden. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) und die Länder Bayern und Baden-Württemberg unterstützen die Batterieindustrie in Deutschland und Europa im Rahmen eines IPCEI. Für das Vorhaben stellen Bund und Länder der Varta AG Fördermittel von bis zu 300 Mio. Euro bis Ende 2024 zur Verfügung.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier dazu: „Ich freue mich, dass ich Varta AG als erstes Unternehmen in Deutschland einen Bescheid über die Förderung der Batteriezellfertigung aushändigen kann. Der Aufbau einer innovativen und nachhaltigen Batteriezellproduktion in Deutschland hat für uns hohe Priorität. Sie ist erforderlich, um im Zuge der Energie- und Verkehrswende wettbewerbsfähig zu bleiben, neue Arbeitsplätze zu schaffen und Wohlstand zu sichern. Heute machen wir einen großen Schritt zu einer eigenen Großserie bei Batteriezellen für automobile und industrielle Anwendungen.“

Der Varta Konzern investiert weiterhin in den Ausbau seiner Lithium-Ionen Massenproduktion und wird bis Ende nächsten Jahres rund 1000 neue Stellen in Ellwangen und Nördlingen schaffen. Damit stärkt Varta die Batterieindustrie insbesondere in Baden-Württemberg und Bayern.

www.varta.de