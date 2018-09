Merken Gemerkt

12.09.2018

Flexibler Fahrsimulator für Labor und Praxis Hochschulprojekt

Im Rahmen des Projektes KoSi der Hochschule Kaiserslautern wurde ein vielseitiger Fahrsimulator entwickelt, der auf jeden Fahrzeugtyp anwendbar ist. Dabei läuft die Kommunikation der einzelnen Komponenten über ein flexibles und standardisiertes Bussystem für Telemetrie-Daten.

Mit dem Fahrsimulator wird unter anderem das perfekte Benutzererlebnis im Umgang mit Fahrzeugen erforscht. Der Simulator ist auf jeden Fahrzeugtyp anwendbar. Und die Software ist flexibel. Die Kommunikation der einzelnen Komponenten mittels eines flexiblen und standardisierten Bussystems für Telemetrie-Daten ermöglicht es, neue Software und Hardware einzubinden oder auszutauschen – die Grundlage für Rapid Prototyping. Der eigens entwickelte Simulator Hub leitet die Telemetriedaten an den Kommunikationsbus weiter. Aufmerksamkeitsstudien, die ein standardisiertes Testszenario erfordern, können zum Beispiel mit Hilfe des ISO Lane Change Task unter Verwendung der Open Source Software OpenDS durchgeführt werden.

Die Forscher gehen noch einen Schritt weiter. Gerade entwickeln sie die BSD-lizensierte, also frei verwendbare, Fahrsimulationssoftware OnSide. Damit lassen sich in schnellen Prozessschritten realistische Straßenzüge unter Verwendung von OpenStreetMap-Karten und SRTM-Höhendaten generieren.

Die dynamische Software lässt sich für alle erdenklichen Szenarien einsetzen. So kann man zum Beispiel die Übergabe vom autonomen Fahren zur Übernahme des Steuers durch einen Menschen simulieren, weite Strecken können abgefahren werden oder Tests mit ortskundigen Fahrern eines speziellen Gebietes gemacht werden. Ein weiterer Pluspunkt des Fahrsimulators ist der Beifahrersitz. So werden Tests mit zwei Personen im Auto ermöglicht. Fahren mit der integrierbaren Virtual-Reality-Brille ist ebenso Teil des Projektes. So kann man rasch auf wechselnde Interessen und Fragestellungen aus der Branche eingehen, zum Beispiel wie Bedienkonzepte vereinfacht und Fahrerlebnisse intensiviert werden können.

Artur Barz benutzt den Fahrsimulator mit der VR-Brille, neben ihm sitzt Tobias Puderer. Das Experiment beobachten Prof. Jan Conrad, Andreas Weisenberg und Patrick Schmitt (von links). Foto: Susanne Lilischkis/Hochschule Kaiserslautern

