20.01.2020

First Sensor und LeddarTech entwickeln LiDAR-Plattform Fahrerassistenz

First Sensor unterstützt LeddarTech bei der Entwicklung einer offenen LiDAR-Plattformoption für OEMs und Tier1-Zulieferer in der Automobilbranche. Mit der Partnerschaft wollen die Unternehmen den Einsatz von LiDAR für Fahrerassistenzsysteme und Anwendungen für autonomes Fahren beschleunigen.

Die Plattform bietet ein umfassendes Lösungspaket, das auf die Anforderungen von OEMs und Tier1-Zulieferern in der Automobilbranche zugeschnitten ist. Gemeinsame Architekturen sowie standardisierte Komponenten gewährleisten eine verbesserte Skalierbarkeit des Produktionsvolumens und ermöglichen flexible LiDAR-Anwendungen.

First Sensor und LeddarTech entwickeln zuerst ein LiDAR-Evaluierungskit. Durch die Zusammenarbeit soll ein Werkzeug für Tier-1-Anwender und Systemintegratoren entstehen, mit dem diese eigene LiDAR-Technologien entwickeln können, die unter anderem auf den First Sensor-APDs und der LeddarEngine-Technologie basieren. Das Evaluierungskit richtet sich in erster Linie an Anwendungen im Bereich Front-LiDAR wie Autobahnpiloten und Stauassistenten.

First Sensor entwickelt das Empfängermodul für das LiDAR-Evaluierungskit. Das Empfängersubmodul, das die patentierte LeddarCore SoC und LeddarSP Signalverarbeitungssoftware von LeddarTech nutzt, erfasst den reflektierten Impuls von Objekten im Sichtfeld (Field of View, FoV), um Time-of-Flight (ToF) Daten für die Wiedergabe eines 3D-Bilds mit Tiefeninformationen bereitzustellen.

